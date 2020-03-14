政Whats噏：乳鴿中途嘭門走人　批會議太左膠大愛

白鴿黨中委會處理蔡耀昌事件，亦凸顯咗黨內元老同新一代乳鴿嘅分歧。話說中委會喺討論期間，有中委不滿蔡嘅解釋，嬲到離席、嘭門走人，事後仲批評會內氣氛太「左膠大愛」。

中途離席嘅中委係現任東區區議員蘇逸恒，佢離席後喺Facebook出Post爆粗鬧「X街蔡耀昌，聽佢講嘢嬲X過對住民建聯，中委會你哋開埋佢，繼續理性討論啦」。蘇事後講番，話一班黨員喺上周四(5日，即蔡發表調查當日)已好不滿，當時都有要求要開會傾蔡嘅言論，但因為未夠票開會，所以黨內一直無理，直到今日(14日)佢哋出咗封聯署信，表明「蔡耀昌不代表我」之後，黨內先夠票開會傾呢件事。

蘇又話喺中委會嘅討論，批評蔡講唔嬴人就反口，又覺得會上氣氛太「左膠大愛」，聽住蔡嘅辯駁都仲可以笑笑口，所以忍唔住就起身嘭門走人。至於點睇蔡辭中委，蘇就話：「好彩決定係咁咋，唔係就唔係佢死就係我亡。」

白鴿黨創黨以嚟，經歷過少壯派、改革派同黨內路線嚴重分歧，導致分裂同內訌，最後爆發退黨潮，而經過今次事件，新一代乳鴿同班元老派似乎都有矛盾，會唔會變成一個計時炸彈？