澳洲疫情漸趨嚴峻防範寬鬆　港人返港避疫

新冠肺炎肆虐全球，澳洲疫情亦漸趨嚴峻，有早前專程為避香港疫情的港人，轉而返港避疫。今晚(14日)9時許由澳洲返抵香港的楊先生表示，他一家六口在上月為暫避疫情而前往澳洲，住在親友家。楊指澳洲對於疫情防範並不嚴格，當地人很少戴口罩，出入境亦罕有量體溫等措施，防疫十分寬鬆。他續稱，現在當地疫情開始嚴峻，並出現搶購防疫物資的情況，而且口罩短缺，他認為香港現在疫情已緩和，所以轉而返港避疫。

另一名由澳洲返港的楊先生表示，他與太太於一個月前往當地探望在澳門讀大學的女兒。他指當地廁紙已被人搶購一空，口罩短缺且價格昂貴，要12澳元(約20港元)3個，又認為當地防疫不足，如果疫情進一步嚴重，不排除着女兒返港避疫。

同樣由澳洲返港的張小姐稱，她兩星期前到當地探讀書的女兒，並順便帶口罩女兒。張指當地有部分華人學校已用視像教學，學生不用到校上課，但也有學校如常，當地人似乎不感到疫情嚴重。

至於到澳洲度假後返港的陳先生亦有同感，他指當地很少人佩戴口罩，暫時不會再去。此外，趙先生亦稱，當地學校基本上仍如常運，沒有特別的隔離措施。