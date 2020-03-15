未獲酒店增派裝備　房務員辭職抗議

員工被迫清理隔離人士房間，寧辭工保命免受感染。讀者余先生昨早向本報投訴，其太太為酒店房務員，所任職的酒店近日有要進行強制檢疫的人士入住，一眾房務員被要求清理相關房間，雖然員工獲口罩及手套，但有感裝備不足拒絕清理，惟向酒店反映後不果，酒店更疑要求相關員工辭去工作，部分員工以請病假及辭職抗議。

余先生指，其太太在屯門一間酒店任職房務員一年多，近日得悉有進行強制檢疫的人士入住，酒店要求員工清理其房間，引來一眾員工不滿，因員工擔心收拾房間期間只戴上口罩及手套，容易感染到新冠肺炎，因而拒絕接受工作。他指，酒店得知員工不滿後，原安排員工可選擇停薪留職，但其後疑改口要求員工自行離職。

據余先生妻子所指，該酒店有約十名房務員，昨日有員工疑集體告假以示不滿，其太太更已遞信辭職。他批評，該酒店不但強迫員工冒險清理相關房間，不顧員工生死，員工拒絕後更要求員工辭去工作，並要向酒店賠償，做法明顯不公平。根據衞生防護中心的酒店業感染控制及預防指引列明，酒店應備有足夠的個人防護裝備供員工使用，以防他們在工作地方接觸到病體，包括口罩、手套、保護衣及眼罩或面罩等。

涉事悅品度假酒店．屯門回覆指，現時只有一位因入境政策而需自我隔離十四天的人士入住，入住時通過體溫測量，沒有任何身體不適，亦有每日為該名客人量度體溫，又指由於該客人剛入住酒店不久，按指定清潔日程，至今未有員工須進入該房間清潔，重申員工仍對相關清潔工作抱有憂慮，不會強迫其執勤，更不會要求其自行辭職，將進一步加強與員工溝通，避免再次引起相關誤會。