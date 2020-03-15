與其危在英美　不如冒險上機

全球留學生回港「避疫」恐成新一輪「播毒」危機。新冠肺炎在全球大爆發，歐洲更成為疫情的震央，其中，連最多港生留學的英國亦已淪陷，令不少人趁英國未被港府納入「疫監名單」搶機位返港避禍。有港生更明言，在英國戴口罩會被視作「異類」，又指擔心再過一至兩周會搶不到機票回港。英國、美國、澳洲、加拿大及其他歐洲留學的港生一旦湧港，估計至少有五萬人。有議員認為，這批留學生一旦在當地或航班上染疫，可能會成為「播毒」媒介。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦指，預期感染個案將會急升，認為港府須採取較果斷做法，將英國與歐洲神根地區國家看齊，實施同樣檢疫措施。

新冠肺炎在歐美地區已出現失控情況，部分國家每日確診個案以數百宗計，令不少港人擔心其他在歐美留學的子女會受牽連，紛紛叫子女「放棄學業」，先返港避疫。其中，在英國攻讀碩士的黃先生昨日回港，他形容不少英國人面對新冠肺炎「處變不驚」，更會認為戴口罩是「異類」。他表示，現時已經很難買到機票，而日前買到回港機票，大呼「好險」，而當地有傳言指，未來周內會宣布停課，擔心屆時搶不到機票回港。

教育界議員葉建源表示，近日收到個別家長及學生查詢，主要是因為港府對於不同地區及國家回港人士有關檢疫的措施及安排變化得快，他們未能及時掌握訊息，因此呼籲在港的家人及朋友多與他們聯絡，好讓他們掌握最新的資訊，一旦港府有何最新安排，他們亦可以盡快作出應對。

葉又指，部分英國留學生期望可以盡快回港，但因為現時航班「爆（客滿）得好勁」，因此未必可以即時回港，但若留在當地，亦會擔心隨時會封城，屆時未能回港甚或外出。由於歐洲爆發疫情，葉認同外地回港的學生有機會成為「播毒」渠道，故呼籲學生在歐洲當地或乘搭航班回機，需要加倍小心。

學友社輔導顧問吳寶城表透露，有家長擔心留學生在異地會染疫，就算未完成學業，亦盡快安排他們回港。有專家指乘搭飛機時亦有染疫風險，他呼籲學生回港時多加注意個人衞生。至於未能在短時間回港的學生，他眼見不少歐美地區對於防範新冠肺炎的意識低，很多學校仍然如常上課，他亦呼籲港生遵從香港衞生防護中心的建議，例如戴上口罩，注意個人衞生。

除留學生會返港避疫外，部分大學亦決定取消交流生計劃。香港理工大學表示，最近已停止所有學生海外交流活動，正聯絡逾百名身處神根地區交流的學生，呼籲他們提早返港。香港科技大學表示，已暫停內地、南韓及神根地區國家的學生交流計劃，並提議有關學生盡快回港。大學正為相關學生安排加修、退修選科或休學事宜，將繼續密切留意疫情最新發展，作出相應安排。

香港城市大學指，評估疫情發展及學生需要後，決定繼續進行二○一九／二○下學期的學生交流活動，建議學生避免前往列為紅色外遊警示的地區，同時建議如非必要，學生應盡量避免出行。