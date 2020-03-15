倫敦疫情升溫　大學停課超市爆搶購潮

新冠肺炎疫情在英國蔓延，截至上周五（13日）有近八百宗確診個案，政府仍未宣布停課，倫敦已有百多宗確診，區內大學已自行停課。英國倫敦市著名學府倫敦大學學院（UCL）三年級香港留學生許小姐表示，倫敦疫情比較嚴重，年輕的香港學生都無經歷此情況，大家都感到驚慌，外國人無戴口罩，她上周和香港人都開始戴口罩，該大學宣布上周五停止面對面授課，改為網上教學，部分同學會在日內坐飛機返香港。

上月中英國藥房已無法買到口罩，不少學生靠網購或香港家人郵寄送遞。許小姐表示，本月起倫敦的超市的白米和廁紙被搶購一空，網上一袋廁紙被炒高至八十英鎊（約八百港元），酒精清潔液亦無貨，要靠英國其他地區讀書的中學同學寄來。

在英國東南部肯特郡有逾十宗確診，其中肯特大學有一宗確診個案，該校三年級港生張小姐表示，大學劇場一名職員家屬由意大利回英後確診，患者接受家居隔離，大學課堂如常，因課室和宿舍與劇院有一段距離，惟有注意個人衞生避免感染，她外出時亦有戴口罩保護自己。她正忙於畢業功課，一旦停課，可能影響進度，而搭飛機回港途中亦擔心有感染風險。