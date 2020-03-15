東方日報A1：公屋又出事　樓下傳樓上

青衣長康邨康美樓懷疑氣喉播毒翻版再現！早前埃及旅行團一對確診夫婦居於大埔富亨邨亨泰樓，昨日竟再多一宗新增確診個案，基於兩宗個案均於13室，且經專家檢驗後，發現埃及團家庭的氣喉曾切斷，故衞生署深夜進行緊急撤離行動，頂樓至廿九樓13及14室單位的住戶要立即入住檢疫中心，而一樓至廿八樓相關單位則有待檢查。有份參與行動的袁國勇指，不排除病毒透過氣喉「樓下傳樓上」，即下層單位糞便中的病毒，霧化後經排氣管噴上天台釋放出來，再受到建築物的擾流效應影響，隨風捲入上層的單位。

上周爆出一行九人的埃及團「全軍染疫」，其中包括一對居於亨泰樓的夫婦。不過，昨日新增個案中，卻有一名感染源頭不明的五十九歲男子，與該對夫婦扯上關係。根據衞生防護中心的資料顯示，該名男子與妻兒同住在亨泰樓卅四樓13室，因腰骨有問題，大部分時間在家，主要落樓到快餐店吃早餐，周二（10日）有咳嗽，曾到威院照X光，周四（12日）乘的士到大埔那打素醫院，深喉唾液樣本呈陽性。而該隊埃及團夫婦則居於卅二樓13室，中心表明不排除是喉管問題，隨即惹起康美樓氣喉播毒的疑慮。

晚上六時，大批身體全套保護衣的衞生署人員到達亨泰樓，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶等其後到場，亦有旅遊巴在邨外徘徊戒備，相信在有需要時會用作接載居民撤離。至晚上九時半，大批警員身穿防護衣進入大廈內。

黃晚上會見傳媒，指為審慎起見，亨泰樓廿九樓至卅四樓13和14室單位的居民將會被送入檢疫中心隔離檢疫，至於一至廿八樓單位會有建築署人員檢查單位的喉管，如果居民昨晚有不適，將會送院檢查，今日亦會為居民抽取深喉唾液樣本檢測。

環境局副局長謝展寰表示，雖然亨泰樓是公共屋邨，但好多單位已出售成為是私人單位，自從康美樓事件後，亨泰樓十一個單位是房屋署管理，有的曾改裝但已被修正，其他單位是私人單位，故未知有否改裝，屋宇署將檢查涉事單位，若有洩漏風險，住戶將被送隔離。

袁表示現階段未找到事件原因，相關情況仍在調查，但指兩個單位的喉管、建築設計都沒有問題，只是卅二樓住戶、即昨日確診的患者單位排氣管切斷後只用膠紙封住，強調情況肯定不是淘大花園和康美樓翻版。他指由於卅二樓涉事單位住戶先發病，故相信病毒並非經排氣管釋放，大廈糞渠的排氣管設於天台，且排氣管比較短，不排除是下層單位糞便中的病毒，霧化後經排氣管噴上天台釋放出來，再受到建築物的擾流效應影響，病毒隨風捲入上層的單位。為安全起見，中心先將頂樓六層居民全部隔離，其餘下層單位相信不會受擾流效應影響。

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