我有正能量：耍走病毒　太極師傅拍片教學

新冠肺炎疫情持續，低收入人士或者獨居長者或需減少外出，變相在家「自我隔離」。一班志同道合的太極師傅留意到弱勢社群缺乏運動機會，於是決定拍攝一系列太極教學短片，讓有需要人士在家中練習，達致強身健體、減低感染病毒機會。

「好多人都誤解咗，以為太極好文靜，其實太極都有好多招式要舞刀弄槍，但係今次目的係想畀留喺屋企嘅人學，所以揀咗一啲氣功類嘅套路嚟示範。」採訪當日正值「太極聯盟義工隊」拍攝教學短片，其中一位義工蕭煒彬師傅率先示範其自創的「太極煉丹功」，其重點在於控制呼吸，「平時我哋呼吸只吸到肺嘅上半部分，其實稍加練習，我哋係可以用埋下半部，郁動到橫隔膜同埋腸部，令身體內嘅器官都『運動』。」

師承吳派鄭式太極、本身有數十年太極「底子」的蕭師傅認為，被困家中的弱勢社群不乏行動不便的老人家及輪椅使用者，故義工隊特意聯同兩位製作人挑選及拍攝《家居強身運動系列》，包括《太極拳行功心法》及《太極煉丹功》共7條短片，「全部都係坐喺度就練得，易學易做，只要控制呼吸，配合上肢照住片段所示範嘅動作練習，就可以增強抵抗力。」

蕭師傅坦言，其實無論是否面對疫情，市民都應養成運動習慣。蕭師傅舉例指，都市人長時間玩手機容易令頸椎和腰椎出現痛症，除了應減少使用，勤於練習太極套路亦可大大改善情況。

蕭師傅指，為方便聽障或不諳粵語人士，短片均會配上中文字幕，隨後會上載至不同的網上社交平台，或供人透過手機下載，讓他們隨時隨地都可以練習。

有份促成拍攝的太極聯盟義工隊發言人何焯明師傅指，義工隊由逾20位不同派別的太極師傅組成，成立以來曾到訪不同社福機構義教，對象除了老人家，亦有不少身體有殘障或病痛的患者，學生可謂桃李滿門。

「學習太極除咗可以令人身體健康啲，精神上亦都會有得益，呢樣嘢無論對病人定普通市民都咁重要。」何師傅期望透過拍攝短片計劃，令更多人了解學習太極的好處，勤加練習，「希望疫情過後大家都可以健健康康。」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！