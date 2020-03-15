探射燈：原材料斷供　建築工程叫停

內地石礦場因疫情停工，本港不少建築工程因缺乏瀝青及混凝土而叫停。

內地工廠停工，其中一個最受影響的行業為建造業。本港大部分建築工程的原材料皆由內地提供，而內地礦場停工導致原材料斷供，不少建築工程因物料不足被迫叫停，當中包括部分政府項目。

香港建築業物料聯會行政總裁寗漢崇指受疫情影響，廣東省很多礦場關閉，導致過去1個月沒有砂石供港，大部分建築地盤因缺乏瀝青及混凝土而需叫停，「呢段期間仍然開到工嘅地盤，用緊嘅都係自己所餘無幾嘅倉底貨。」他指現時內地礦場已大部分復工，砂石供應回復70%至80%，估計3月中砂石供應便能回復穩定。

今次疫情反映本地對內地砂石供應依賴度極高，一旦內地礦場出現問題，香港建造業將會面臨停工危機。現時香港僅藍地石礦場有砂石供應，能應付本地約7%的砂石需要，但上址將於2023年被政府收回，另作發展用途。寗希望政府可以在港另覓合適礦場經營，提高本地砂石供應量，盡量降低本港建造業對廣東省石礦場的依賴。

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