探射燈：市民減外出　網店疫市奇葩

在疫情陰霾下，實體店生意難做，市民無意出外消費，很多零售商店生意大跌，入不敷支，最終市面湧現結業潮。但網上商店卻在「疫」境中逆市而行，銷售額不跌反升，成「疫市奇葩」。

「有好多做網店嘅客人同我講呢排生意好咗，訂貨量冇減低。」南韓服裝代理商盧先生坦言即使疫情爆發，生意亦未受太大影響，因為他主要以網上平台銷售服裝及批發，不少人因為無法外出購物而轉為網上購物，「依家大家對網購嘅信心大咗，即使摸唔到件貨，都唔會擔心貨不對辦。」

香港中文大學商學院客座教授冼日明指，疫情期間，網店的銷售額數以倍計的速度上升，因為市民減少外出，購物需求劇增，加上市面上日用品、防疫用品等物資被搶購一空，只能轉向網上購物，「一啲實體店冇嘅嘢，網店都有得賣，甚至可以幫你喺外國訂返嚟。」冼表示過去10年，香港網店發展較慢，市場佔有率亦較鄰近地區偏低。但他相信疫情過後，網店佔整體零售市場的比例將會持續上升。

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