探射燈：疫魔噬產業鏈　摧毀韓貨店

新冠肺炎蔓延全球，各地貨物生產、運輸等產業鏈受到嚴重衝擊。近年日韓時裝及食品銷售熾熱，惟受疫情影響急速冷卻，有店主無法親赴當地取貨索性暫停營業，凍肉店東主則要另覓其他貨源。另外內地港商復工受制於人手不足、隔離措施及交通運輸等問題影響，只能維持有限度運作，工廠訂單大跌，有廠商已裁走本港辦事處的大部分員工，不排除最終忍痛結業。學者認為疫情對全球產業鏈造成衝擊，本港無可避免步入經濟衰退。

「依家入唔到春裝，冇貨賣，惟有焗住唔開舖。」在旺角經營南韓時裝店的Rachel表示，以往飛往南韓入貨，但新冠肺炎在南韓肆虐，她無法親赴當地入貨，店裏貨源短缺，由農曆新年起已暫停營業。在葵涌廣場售賣日韓服裝的陳女士亦稱，以往每月飛往南韓入貨，至疫情爆發以後無再起行，又坦言受疫情打擊，時裝店生意大跌5分之4，「所以我唔擔心攞唔到貨，因為根本冇生意，入咗貨都冇用。」

經營南韓凍肉零售及批發的廖先生亦指，上月底南韓凍肉仍供應正常，但只能依靠當地公司同事及相熟供應商代為入貨，估計將有約10%生意受影響，「要搵其他貨代替，要專登去其他地方入貨。」

內地工廠同樣受着嚴重衝擊，中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄直言，疫情對其經營打擊沉重，本月的新訂單跌至零，加上內地疫情致其東莞廠房只有5人復工，是整體人數的10%；在港辦公室亦已裁走大部分員工。他坦言，現時尚有舊訂單維持生計，若情況持續轉差，恐難逃結業厄運。

在東莞設鋁製品工廠的香港中小企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，疫情持續對工廠的產能打擊嚴重，一批原本付運到香港地盤的材料已拖延交貨，擔心情況持續會被承建商列入黑名單，影響公司商譽。他指，工廠延遲至2月10日才開工，其中11個員工來自湖北省，7人因封城無法回廠，其他員工亦因交通問題遲返崗位，只有約60%人開工，產能僅及過往一半，目前正加班趕工應付香港、美國及日本訂單。

香港浸會大學經濟學系副教授巫伯雄認為，內地是世界工廠，因應疫情而減低產能會造成連鎖效應，本港十分依賴內地供應，目前已對經濟造成衝擊，無可避免會步入衰退期。

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