澳洲所有入境者須隔離2周　不排除封城

澳洲的新冠肺炎疫情蔓延，全國周日（15日）累計256人染疫，3人死亡。因應疫情而組成的國家內閣周日開會檢視抗疫對策，總理莫里森宣布當日午夜起，所有入境人士必須自我隔離14日，包括澳洲公民及居民。醫療總監墨菲則表示，不排除澳洲會地區性封城，但不會封鎖全國。

國家內閣由聯邦、省、領地領袖組成，傳媒形容它是「戰時內閣」。內閣透過視像電話召開首次會議，莫里森會後宣布任何從海外入境的人士必須自我隔離2周，同時禁止從海外港口出發的郵輪到澳洲泊岸30日。他又指，目前不會關閉學校。

同日較早前，衞生部長亨特（Greg Hunt）受訪時表示，政府把所有選項放在桌上，停課與否會聽從醫療專家建議，但他們認為不應太早實施。墨菲被問及政府會否推出與歐洲類似的封城令，他亦稱所有選項在桌上，有可能封城，但不是全國封鎖。主持人問悉尼會否封鎖時，墨菲答：「你有可能會。」他引用南韓封鎖2個地區的經驗，又指疫情爆發時會影響國家部分地區，但不會蔓延其他地方。

莫里森早前建議全國周一（16日）起禁止500人以上的大型聚集活動，墨菲稱澳洲目前處於「擴大社交距離」的階段，但國內的疫情風險仍屬較低水平，民眾現階段可繼續使用公共交通、去戲院及健身室等，惟必須保持衞生。他透露，官員周一至周二（17日）將討論更多相關限制措施。另外，新省政府周日宣布取消原定5月底至6月初舉行的星光幻影悉尼節。

新南威爾士省的疫情最嚴重，目前有112人染疫，其次是維多利亞省的57宗、昆士蘭省的46宗、南澳省則有19宗、西澳省有14人中招、塔斯馬尼亞則有6例、北領地及首地領地各有1宗。有專家警告，若政府及民眾不採取任何措施，國內病例將於6日內翻倍，並指出抗疫要果斷，保持雙手乾淨及配合社交距離措施。