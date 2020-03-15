英美染疫個案急升　袁國勇倡兩國納入強制檢疫

歐美地區的新冠肺炎疫情嚴峻，港府日前宣布向到訪過26個歐洲神根地區國家的抵港人士實施家居強制檢疫措施，但同樣爆疫的英國及美國卻未包括在內。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(15日)表示，英美兩地的確診個案上升，近日亦有由該兩地輸入香港的病例，認為港府要考慮將家居檢疫涵蓋英國及美國。

英國政府宣布延緩防疫，不再檢測疑似患者和追蹤密切接觸者，僅呼籲居家隔離，以群體免疫方式進行防疫辦法，即讓大多數人都感染並康復去獲得抗體。袁國勇形容英國這種放任的抗疫策略就像賭博，壞處多過好處，而美國檢測隱形患者的數目亦不足，指「如果兩地咩都唔做，未來4至8星期(確診數字)可能火箭式上升」，因此建議所有由兩地入境香港的人都要居家隔離。

袁亦指，香港難以倣效歐美國家以群體免疫方式進行防疫辦法，因香港人口十分密集，若同一時間多人染疫，有機會癱瘓香港醫療系統。他指，如按目前疫症的死亡率1%至3%而言，在兩個月內就可令20%至30%人有免疫力，但同時對香港的醫療系統造成十分大的壓力，醫護人員亦可能會因為過勞而有染疫風險。

對於外國人不願佩戴口罩，甚至歧視戴口罩的人，與香港全民戴口罩抗疫的現象相差甚大，袁形容是文化差異，指外國人根深柢固地認為生病就要留在家不應外出，但香港人口密集，若非全民戴口罩，公營醫療體系早已淪陷。他又認為香港的防疫策略是因為經歷了「沙士」的教訓，「但外國專家冇經歷過沙士，當年禽流感都係」。

行政會議成員林正財亦認為，除了英美，仍要留意澳洲及加拿大等有較多港人往來的國家。若當地宣布停課，就會有大批留學生都會返港，政府應每日檢視當地情況。他又說，港府應思考如何繼續圍堵策略，加大家居檢疫及檢疫中心的容量，有需要時會推出加強措施。