陳茂波料失業率升至9年高位　學者批無能只懂報憂卸鑊

新冠肺炎疫情蔓延全球，財政司司長陳茂波今(15日)表示，環球經濟動盪令香港經濟承受更大壓力，預期失業率加速惡化，「重災區」仍是飲食、零售、酒店住宿、建造等行業，不少企業縮減營運時間或暫時休業，甚至裁員、減薪或要求員工放無薪假等，料本周將公布的最新失業率，會攀升至約9年來最高水平。有學者批評陳身居要職卻盡顯無能一面，推出救濟中小企措施杯水車薪，無法挽救經濟寒冬期，憂經濟將進一步跌至黑暗期。香港現時失業率為3.4%，翻查資料，2011年的失業率一度升至3.8%。

陳指出，新冠肺炎疫情的規模和破壞力前所未見，危及香港的經濟和社區，但他對香港的中期經濟發展仍抱有信心，認為香港享有一國兩制的體制優勢、法治受國際認同、低稅率及簡單稅制，這些優勢不受短期經濟波動影響。

他又預料未來4個財政年度持續錄得赤字，經營帳目全年會錄得約500億港元赤字，但整體綜合帳目赤字介乎74億至170億港元，相對近7000億港元的政府開支，認為金額並不大，現階段香港出現結構性財赤是言之尚早。

他說，至今仍有37個工務工程等待財委會審批，涉及職位約7700個，若立法會盡快通過，可有助緩解行業的就業壓力，也可拉動其他經濟環節。至於政府百分百擔保的中小企低息貸款計劃，若月內獲財委會通過，可在4月正式推出，呼籲議員盡快批出撥款。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，陳茂波早前推出的救濟措施，對中小企業來說根本無法支撐過疫情，陸續有大量公司倒閉，香港國際地位已岌岌可危。疫症襲港3個月，他批評陳期間極少露面及無擔當，亦沒有吸取「沙士」經驗而盡早未雨綢繆，只會用慣常伎倆，「就係不斷報憂，拉低市民嘅期望，到時一爆煲佢就可以卸咗隻鑊」。他指政府再不力挽狂瀾，憂香港經濟會進一步惡化。