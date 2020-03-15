網民熱話：三輪電單車搶位埋站？硬碰巴士好驚險

馬路上車身較細的電單車一向輸蝕，所以駕駛時亦要格外小心，不過卻不是每個駕駛者明白這道理。近日有車Cam就拍到一名三輪電單車司機在巴士站附近突然企圖過線，結果險被準備埋站的巴士撞及，過程驚險。

據片段顯示時間，事發於上周五(13日)上午近11時半，網民在Facebook群組「馬路的事討論區」轉載片段。片段所見，現場是旺角彌敦道，駕駛三輪電單車的鐵騎士原本在中線行車，但當地下由白線轉為虛線時，心急轉線的鐵騎士突然轉向慢線，卻未察覺一架巴士從後駛至準備埋站，結果巴士車頭碰及電單車車身，電單車更一度失去平衡左搖右擺，幸兩車最後及時煞停，未釀成意外。

電單車雖被碰撞，但網民就似乎唔多撐，更直指電單車司機「揸車唔睇路」、甚至指他「揸車發緊夢」、「碰瓷？」亦有人慶幸巴士車長眼明手快，加上鐵騎士所駕是三輪電單車，較容易平衡，否則隨時發生嚴重意外。

網民有話說：

John Laam：係咪買重保險想博賠償？

Ray Leung：連鏡都無睇一眼㗎喎

江偉雄：果然三個轆撞佢唔低

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