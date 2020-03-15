逾60%基金輸通脹蝕錢　MPF兩月蝕$7730得人驚

香港經濟氣氛持續不景，環球股市大瀉，小市民的強積金如坐過山車，勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪今(15日)引述分析指，截至今年2月底，每名打工仔或自僱人士的強積金較去年12月底帳面蝕7730港元，回報不穩定，嚴重影響退休生活。他又指，部分強積金基金的開支收費高，但表現「得人驚」。

他以每年3%通脹量度強積金基金回報，發現502個基金中，除12個基金因營運未足一年而暫未有數據外，只有174個基金在過去1年能平均獲得超過3%回報、165個跑輸通脹、151個更是負數虧蝕。鄧認為，強積金應是打工仔保障，惟目前連保值的能力都欠缺，任由基金蝕打工仔的錢。

強積金關注組成員鄧肇峰指，強積金回報不應低過3%，因為強積金是打工仔退休儲備，讓市民能應付退休後的基本需要，故有其社會責任，要求政府加強監管。

他們又發現，有8個高於平均基金開支收費1.46%的基金，短期跑輸1年3%回報，顯示收費高、規模大的基金表現不一定好。相反，收費低的亦不代表「交行貨」，法定低收費的核心基金和65歲後基金由2017年4月1日成立至今，平均回報率達3.36%至5.67%，雖然有6個基金低於1年3%回報，但未見虧損。

現時有10個基金的10年長期回報率是0.16%或負數，而低於3%則佔40%，鄧家彪建議政府整合或減少長期表現差的基金，保障打工仔之餘，亦可減少基金衍生的成本，整體地減輕行政開支。他又建議同時設立「跑及通脹機制」，讓所有打工仔最終可獲跑及通脹的整體回報，即每年不少於3%回報，保障供款不受通脹蠶食。