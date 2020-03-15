基層學童停課又停學　96.6%指網上學習有困難

新冠肺炎肆虐，全港學校停課，超過112萬學生改為網上學習。有關注兒童權利團體本月初以網上問卷形式，收集582名年齡介乎2至17歲的基層兒童在疫情下的學習困難，發現96.6%受訪兒童指有學習困難，包括沒書枱、電腦或列印機等，逾80%擔憂學習進度落後，令基層家庭壓力大增，並拉闊貧富學習差距。團體批評港府反應緩慢，未來應強化統籌角色，增加扶貧資源及人手予學校，為貧窮家庭提供實報實銷的上網月費補貼，並要求學校讓學生分流回校列印習作或温習，以真正落實「停課不停學」。

社區組織協會及兒童權利關注會於本月5日至10日發出問卷，當中超過7成受訪兒童沒有電腦，或因電腦太殘舊難於網上學習，50.9%家中沒有書枱做功課，83%表示學習不到，很擔心學習進度落後。

社協幹事施麗珊表示，基層學生網上學習配套不足問題早已存在，在疫情打擊下令問題浮現，又指公共圖書館及學校等設施關閉，令小朋友被迫困在家中，不但容易感到煩悶，亦無法透過互聯網順利學習，或向老師請教功課，被迫「停課又停學」，學習進度落後於其他學生。

中一學童Wendy表示，家中沒有電腦，僅能以手機上課，惟網速不足，經常「甩甩咳咳，老師每講10句聽得6句」，早前更因無法及時回應老師提問，被學校視為缺課，感到難過及沮喪，向母親發脾氣及掟手機發洩。她指若出席率不足80%便有機會留級，擔心因網上學習支援不足而導致留級，期望港府可提供上網計劃協助學習。

中四學生明仔指出，學校因應疫情改以網上學習，不時要觀看學習影片及上載功課，惟每月只得4gb上網流量，不足半月便用盡，其後須花費大量時間下載學習文件，交一份功課須等待10多分鐘，甚至曾因網速過慢而遲交功課，擔心學習進度滯後，須額外自行温習。