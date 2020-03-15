疫情肆虐多國封關削航班　2月機場客量暴跌68%

新冠肺炎疫情影響下，訪港客量顯著下跌。機場管理局公布香港國際機場上月只有190萬人次的客運量，按年下跌68%；而飛機升降量只有18,005架次，同樣按年減少44.5%。

機管局表示，由於去年和今年的農曆新年分別在不同月份，故合併今年首兩個月的數字作比較，1月及2月的總客運量和飛機升降量只有760萬人次和51,215架次的飛機升降量；數字按年下跌38.5%及25.7%。機管局續指，由於疫情肆虐令旅遊需求疲弱，加上不同國家及地區實施出入境限制及檢疫措施，令2月份的旅客量受影響，當中又以往來中國內地及東南亞的客運量跌幅最大。

由於多間航空公司取消更多航班，同時多個地區繼續實施出入境限制及檢疫措施，預期本月的航空交通量將持續向下。

另外，貨運量方面亦呈下跌趨勢，跌幅達8.9%至約25萬公噸。機管局指，受疫情及內地廠房延遲復工影響，今年首兩個月貨運量維持疲弱，進口及轉口貨運量分別下跌14%和11%。至於主要貿易地區中，往來北美洲及歐洲的貨運量跌幅最為明顯。