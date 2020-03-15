羅致光認康復服務遲起步　議員批「講就兇狠」

勞工及福利局局長羅致光今(15日)在網誌表示，康復服務相較其他社福服務「遲起步」，現正努力「追落後」，將會在未來3年增加逾50%開支。康復諮詢委員會正制訂新的《香港康復計劃方案》，就殘疾人士的服務需要闡述策略性方向及措施，並首次為未來康復服務建議制訂規劃比率，涵蓋長期院舍照顧 、學前康復服務等。

他指及早介入的康復服務，對有特殊需要的學前兒童日後融入主流教育十分重要。隨着家長和教師的認知增加，被識別為有特殊需要的學前兒童亦持續增長。另外，殘疾人士對各項康復服務的需求同樣殷切，政府將不斷增加服務名額，希望達到「零輪候」的目標。

他坦言，康復服務屬較遲起步，亦由於醫學昌明服務使用者高齡化，增加服務質量的需求，令相關服務嚴重供不應求。因此在3年內增加55.5%開支，只是努力「追落後」。惟他強調改善服務，不單是財政資源多少的問題，還要顧及土地和人力資源能否追得上，政府以往設立社福設施時，尤其是康復服務上，面對不少社區阻止，需要較長時間諮詢。

他提到新《香港康復計劃方案》將就未來10年作出規劃，涵蓋住宿及社區支援服務、就業支援服務、無障礙設施及交通等多個範疇，並會提出60多項策略建議。康諮會正就方案擬備最後報告，待政府接納後，會把建議按成熟程度分類為短期、中期及長期措施落實。

社會福利界議員邵家臻批評，當局現在才制訂有關政策太遲，而力度亦不夠大，只能加快輪候時間，根本無法「殺龍」。邵續指，羅致光並非首次承認問題，惟他與特首林鄭月娥上台至今，一直未有對社福服務作長遠規劃，只是土地、財政及人才三方面「互相推波」，令排隊輪候的人龍愈來愈長，直斥兩人「講就兇狠」，但到落手制訂措施時就一直拖。他又指羅致光把責任推卸到社區的反對聲音，強調無可能等到有共識才興建相關設施。