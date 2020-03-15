政Whats噏：發行山相卻非相中人　黃錦星又被批做騷

政府大多數高官都有Facebook專頁，分享一下日常生活或者幫政府做宣傳，不過成日都畀人批評做騷。最近疫情蔓延多咗人去行山，環境局局長黃錦星就係Fb上發布咗幾幅行山相，呼籲市民行山要自己帶走垃圾，但其中一張執垃圾嘅橙衣人背影相就即刻畀人發現唔係黃錦星嚟，睇嚟佢做騷做到出晒名，網民根本唔相信佢會落手落腳執垃圾。

黃今日(15日)發文，問網友有無留意到郊野公園有新海報，宣傳郊遊行山人士「同心抗疫」5個溫馨提示，同埋山野不留痕嘅概念，希望市民行山可以自己垃圾自己帶走。不過有網民眼利踢爆一張執垃圾嘅背影相唔係黃錦星，而係另有其人，黃都認咗唔係自己。另外又有網民留言寸佢，話「局長，小心呀，唔使你出手執口罩呀，你開句聲叫班細嘅做就得啦，唔好係(喺)到做騷喇。」黃就多謝返佢嘅關心，話如果有誤會希望見諒，佢又解釋：「細看相一橙衣人，應不似局長身形，但城中不少『有心人』愛惜郊野行動，值得show吓吧！」

黃錦星之前都畀人批評過Facebook嘅貼文「離地到離地」，黃喺上年11月中出咗篇貼文講去咗大嶼山行山，睇番黃錦星當日上載嗰幾張相，見佢一身「行山look」擺好晒Pose咁影相，仲喺度硬銷走塑添！