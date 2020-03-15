再有留英港生疑染疫　院方拒做測試求助無門

歐洲國家的新冠肺炎疫情嚴峻，有議員再收到於英國留學的香港學生求助，兩名留學生分別在倫敦和曼徹斯特，亦有出現新冠肺炎病徵，但未能得到治療。另有留學生指，當地人防疫意識低，多數都沒戴口罩，若戴口罩會遭受歧視。

議員葛珮帆指，其中一名女事主在倫敦求學，她上周二(10日)開始咳嗽、發低燒，同住的室友、老師等人亦出現類似病徵，曾致電私家診所求助，惟因涉及新冠肺炎被拒絕求診，求醫無門，即使致電當地專線尋求協助亦未得到回覆，十分無助。

第二宗的男事主現位於曼徹斯特，他出現發高燒和咳嗽，曾赴醫院求醫，但醫生未有為其配藥和檢測，只叫他自我隔離。葛引述該名男學生表示，目前英國的情況十分危險，不論是醫院或街上的人多數都沒戴口罩，他在醫院求醫時戴口罩更遭受歧視，直斥當地防疫意識甚低，又不為懷疑個案進行病毒測試，相信有一定數量的受感染人士未有確診，但持續在社區活動，情況令人憂慮。

她又引述留學生指，身邊的同學和朋友亦相繼出現病徵，都沒有進行病毒檢測，未能證實自己是否已染疫，當地很多留學港生都已經購買機票提早回港。

葛表示，接獲求助後已即時將個案轉介相關部門和入境處，尋求中國駐英國大使館協助。她憂慮香港近日輸入確診個案不斷上升，相繼錄得來自英國、美國、印度等的輸入個案，要求港府對有關入境者進行14天強制家居隔離及醫學監測，亦應考慮禁止過去14天曾到意大利及西班牙等大爆發地區的海外人士入境香港，嚴防病毒「入口」。