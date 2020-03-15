團體接1514宗DSE生求助增兩倍　6成有關健康及疫情

中學文憑試(DSE)還有不足兩周就開考，考生開始作最後衝刺。香港青年協會指，其DSE放榜支援熱線於1月29日至3月10日期間，共接獲1514宗的求助個案，較去年同期增加兩倍。當中60%個案與自身健康及疫情發展有關，而學校支援方面則佔25%，與升學、讀書壓力、備試情緒相關佔約10%。

青協分享部分求助個案，有考生擔憂考試場地突然有人不適，不知如何處理，亦擔心自己的口罩太薄、座位是否有足夠距離及經常清潔消毒，又指家人非常關注自己的健康狀況，無形中增添壓力。有考生則希望所有科目都延期開考，並不想取消口試。

另有考生表示，在家溫習的效率比學校低，縱使學校有網上模擬試及補充資料，但相比在校，在家學習難以集中精神，孤軍作戰亦難以持久。有跨境考生的媽媽表示，因擔心子女回港考試有感染風險，已決定不應考，希望能以校內成績升學。

青協業務總監徐小曼建議考生認清目標、排除雜念，準確掌握自己的溫習進度，遇上學習上的疑難應主動尋求老師及學長指導。她強調文憑試考生並不孤單，要相信自己曾付出過的努力。