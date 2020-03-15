東網APP全面升級　增設輕鬆頻道　介面清晰易用　

東網APP換新裝，內容及介面全面升級，一網打盡新聞時事和各類生活資訊。

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。全新東網APP已登場，版面及內容全面升級。新介面清晰易用，以雙層Menu bar劃分新聞資訊及休閒內容。增設的頻道「港‧實測」、「港呢啲」，由年輕主持創作，內容緊貼網上熱話，為觀眾發放正能量；「醫健」頻道，提供醫學及生活資訊，觀眾可隨時掌握抗疫貼士。此外，視頻版面內容亦已升級，「東網點評」搜羅全球報章精華，觀眾足不出戶，亦可掌握天下事。而專業主持人在「東網視頻」中，分析熱門議題，見解精闢獨到，絕對不容錯過。

全新東網APP以新裝示人，更方便好用！新設計下，第一層Menu bar以新聞時事、財經、體育資訊為主，而第二層則囊括各種輕鬆內容。其中「港‧實測」透過社會實驗及小遊戲，讓大眾輕鬆了解社會實況及現象，亦會以時下最流行的街頭訪問，探討不同社會議題。「港呢啲」則以幽默輕鬆的小劇場方式，論盡社會熱爆議題，年輕人必定會有所共鳴！

新冠肺炎肆虐，抗疫貼士對市民十分重要，專業主播在「醫健」頻道以輕鬆手法，深入淺出，傳遞醫療及健康生活資訊，與觀眾共同抗疫，提升生活品質。視頻版面內容亦已升級，除了精心製作的新聞影片，和內容精闢的評論節目，「東網點評」搜羅全球報章精華，貼身跟進世界大小事，每分每秒緊貼全球脈搏。而評論節目「東網視頻」由專業主持剖析熱門議題，以多角度批判及拆解本地及國際時事，評論精闢獨到，一針見血。

網上體育直播勢如破竹，「睇體」囊括港超聯等不同種類體育盛事，直播經常在網上引起哄動，深受體育迷歡迎。東網未來將繼續豐富內容及加強功能，更會用心製作更多視頻作品，請用戶密切留意！

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