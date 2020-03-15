澳洲收緊入境港人失預算　夫婦送女兒讀書再遇停課

澳洲收緊入境限制，令不少港人大失所望。胡先生與妻子因香港停課多月，遂安排兩名分別8及10歲的女兒赴澳洲墨爾本讀書兩個月，打算趁機學好英語，學費約需3.6萬港元。一家四口上月28日前往當地，度過一段無口罩的美好時光，夫婦先行回港，兩女交由當地親戚照顧。豈料澳洲因為疫情停課，兩女的課程被迫取消。

由於所有入境人士必須自我隔離14日，胡先生只好託親戚盡快陪愛女返港。對於女兒遠赴澳洲亦要因疫情而停課，胡先生直言﹕「一心諗住去澳洲，畀讀2個月英文，因為香港4月都未必開到學，好過佢哋喺屋企無嘢做！」最終女兒都要回港等開學，感到十分失望。他慶幸未交學費，否則損失慘重，並說︰「惟有當去咗個旅行囉……」

此外，劉先生一家四口原本明晚(16日)啟程赴澳洲度假探親，今晨(15日)收到消息後晴天霹靂，之後要取消酒店，劉太坦言：「損失唔係好多，係心靈上的損失多，失望架，諗住嚟緊個兩個禮拜唔使戴口罩。」兩個女兒對於取消行程非常失望，因為停課多時已「悶到爆」。

打算到澳洲探望兒子的徐先生與太太抵達機場後，才得悉要隔離14日的消息。他們表示，早已訂購機票及計劃行程，但由於會在當地逗留兩個月，即使要隔離兩周也無所謂。但他們仍對澳洲的措施有微言，批評當局的安排太倉促，認為至少要有48小時讓旅客準備，相信逗留澳洲時間較短的人會不知所措。

現居澳洲的曾先生則表示，今次回港是要探親，即使要隔離也決定如期回國。他說隔離措施是好事，自己回國後也會按規定隔離。他又指相較之下，香港防疫工作較好，因為在澳洲只有少數人戴口罩，外出戴口罩會顯得相當異相，亦會被歧視，但他強調自己懶理旁人目光，會繼續戴口罩，「始終自己條命重要」。而在悉尼工作的梁小姐指，兩周前回港探親，今日飛返澳洲，公司已得悉她要隔離14日，認為影響不大。