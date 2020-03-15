政Whats噏：互動覆網民「今日未結」　何俊賢意圖瞞婚？

為咗跟上時代嘅節奏，唔少政界人士都善用互聯網，得閒就整吓網上視頻提升知名度。議員何俊賢(高佬賢)都喺YouTube整咗個頻道，仲將每期節目嘅link擺埋上Facebook，有網民仲問佢結婚未，但佢就話「今日未結」，似乎意圖瞞婚喎！

話說高佬賢整咗個節目，但聲稱因畫面太黑被批評得體無完膚。有網民就建議佢試吓啲主播燈，仲話用燈光射光啲，就可以靚仔啲。而高佬賢亦都不忘同網民互動，話「再靚仔落去，我難以想像後果」。點知引發網民追問佢有冇結婚，高佬賢就意圖瞞婚話「我今日未結」，搞到網民起哄話要介紹女仔畀佢添！

不過高佬賢都係講吓笑啫，即刻同網民解釋話：「你介紹好女仔畀我識的話，前幾年跟我結婚那個會找我麻煩，我最怕麻煩，不必要的麻煩，還是不找。」睇嚟高佬賢都係怕老婆嘅！但亦有網民「踢爆」佢，話佢早已喺2014年結婚，仲有網民「踩多兩腳」話：「不要想太多，你顏值的巔峰早已遠去了！」網民咁樣講，莫非暗寸高佬賢嘅顏值問題不在燈光，而係早已隨時間逝去？