大埔亨泰樓住戶駿洋邨檢疫　撤離戶：徹夜難眠驚中招

大埔富亨邨亨泰樓兩個同一座向的單位住戶，先後確診新冠肺炎，29樓至頂樓的13室及14室單位住戶昨晚(14日)須緊急撤離，入住火炭駿洋邨檢疫中心。陳小姐(化名)一家四口是其中一戶，她憶述昨晚8時許，突然有衞生署人員上門通知需要撤離，兩小時後起行，匆忙吃過晚飯後便執拾細軟，「心情既擔心又緊張，感覺好唔真實，成晚都訓唔到」。

陳小姐指自疫情爆發後，一直有留意疫情發展，想不到自己一家會成為撤離戶，「就算唔係青衣康美樓或者淘大翻版，都擔心屋企喉管會唔會有問題，雖然無任何病徵，但係都驚會確診」。

她直言昨晚入住後，工作人員派發物資，包括毛巾、餐具及蒸餾水等，並講解入住安排，需要定時檢測體溫等。陳小姐一家安頓時已屆凌晨2時，但心情仍難以平伏，「可能床鋪同枕頭都唔係咁舒服，成晚都訓唔着」；讓她稍為安慰是膳食尚可，「餐單有A至D揀，今日(15日)晏晝食咗卡邦尼煙肉雞皇意粉，味道OK，只係稀啲，但都無咩所謂啦」。