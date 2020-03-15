疫情難阻賞花之心　繡球花開市民戴口罩影相打卡

新冠肺炎疫情持續，康文署早前決定取消原定本月舉行的香港花卉展覽，但因適逢繡球花盛開之時，今(15日)有不少市民特地到香港公園賞花影相兼「打卡」，作為周末假期完結前的「小旅行」，無損市民賞花心情。

踏入3月，繡球花亦開得燦爛，紅紅紫紫的繡球開遍整個香港公園，不少人今日特地跑到香港公園來個小旅行，隔着口罩呼吸一下新鮮空氣。公園人頭湧湧，當中不乏一家大細和情侶，不少人舉起相機，拍下繡球花的美態，場面樂也融融。

繡球花又名紫陽花、洋繡球、八仙花，每年約3月至5月，在香港都有機會觀賞。繡球花由許多小花組成，花序呈球狀，色澤豐富。花色一般包括紅藍紫色，會因所在環境的酸鹼度引起花色變化，如土壤偏酸，花色就較紫紅；土壤偏鹼，花色就較粉、較藍。

繡球花雖然外形美麗，但其汁液蘊藏毒素——八仙花酚，手指皮膚接觸後有可能引致出現濕疹、發炎等過敏性皮炎，一旦誤食或會出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛的徵狀，所以市民賞花時，切記勿隨便觸摸及採摘。