政府允九巴過海線偷步加價　市民付4060萬冤枉錢

政府漠視民間疾苦，「偷步」安排九巴營運的過海隧巴路線調升票價約5%至7%，令大批乘搭九巴過海隧巴路線的乘客在過去一年多付逾4000萬港元「冤枉錢」。運輸及房屋局表示，相關被多收車費被「封存」入專營巴士豁免隧道費基金，留待批准九巴加價時削低加幅。

現時過海隧巴路線分別由九巴、新巴及城巴三家專營巴士公司聯營。根據九巴資料，九巴與新巴聯營的隧巴路線有45條，而九巴與城巴聯營的隧巴則有41條。

以往涉及聯營的隧巴路線，即使其中一家參與聯營的巴士公司獲批加價，亦不會調整其他隧巴路線的收費，必須參與聯營的兩家巴士公司同樣獲批加價後，其相關的隧巴路線收費才調查。

惟新巴及城巴於去年1月8日獲政府批准加價後，兩巴營運的隧巴路線班次收費已作調整，例如新巴營運的101號線班次及城巴營運的102號線班次，收費由9.8港元加至10.4港元，而該兩條路線由九巴營運的班次亦作相同收費調整。

運房局回覆指，相關安排由行政長官會同行政會議批准，其中城巴與九巴聯營的過海路線票價調高約7%，而新巴與九巴聯營的過海路線票價調高約5.6%。當局指，截至今年1月，九巴因聯營過海路線加價所得的額外收入約為4060萬港元，相關金額均已全數存入其專營巴士豁免隧道費基金，該基金用作減輕專營巴士公司的加價壓力，現時政府仍在審批九巴的加價申請，而該批多收款項估計可降低九巴加價幅度約3%。

九巴回覆表示，聯營過海線票價安排以及專營巴士豁免隧道費基金的運用，必須依從政府機制處理，九巴從來沒有就聯營線加價中獲得額外收入，相關款項亦必須存入獨立帳戶。