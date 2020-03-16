內地增16人確診新冠肺炎　境外染疫個案總和首超中國

內地新冠肺炎疫情緩和，截至周日（15日）凌晨，內地累計確診個案80,860宗、累計死亡3213人。據美國研究機構統計數據顯示，截至北京時間周一（16日）上午8時33分，全球累計確診病例逾16萬宗，中國以外國家或地區累計確診超過8.6萬宗，首次超過中國累計確診數字。

國家衞健委通報稱，截至周日凌晨，內地新增16宗確診病例、死亡病例14宗；死亡病例均來自湖北，其中武漢新增確診4宗、死亡13宗。其餘確診病例均是境外輸入確診病例，廣東4宗、北京4宗、上海2宗，雲南1宗，甘肅1宗。

其中境外輸入確診病例，分別來自西班牙2宗、意大利2宗、菲律賓2宗、瑞士1宗和泰國1宗等。另截至周一下午2時，北京新增6宗境外輸入病例，分別是西班牙4宗、英國2宗，目前境外輸入確診病例累計37宗。

世衞早前宣布疫情成為「全球大流行」，內地目前防疫的重點仍是防止境外輸入病例。繼北京自周一（16日）開始對所有進入當地人員集中隔離14日後，內蒙古周日（15日）宣布，由境外進入內蒙古的人員，包括外籍人員、內地公民和港澳台民眾。上述人員需向有關部門申報行程等其他訊息，抵達後需集中隔離觀察14日，一切費用自付。

湖北武漢的方艙醫院已於上周全數宣布休艙。湖北省周日舉行疫情防控新聞發布會，宣布將把輕症患者集中轉至火神山醫院、雷神山醫院、金銀潭醫院等7間醫院，而重症、危重症患者則會集中到同濟光谷、協和西院區、省人民醫院東院區3間醫院。

此外，北京市社區防控組副組長、市委組織部副部長張革周一表示，從境外返回北京的人士如符合兩種特殊情況，可以居家觀察；一是包括70歲以上長者、未成年人、孕產婦或患有基礎疾病等原因不適合集中觀察的；二是有獨立住所，且住所內沒有其他同住人員的。