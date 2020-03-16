竹園南邨污水入屋恐播毒　戶主批房署拖字闕

港有兩幢公屋先後出現同一座向連環確診，令人憂慮喉管播毒問題！黃大仙竹園南邨榮園樓一個低層住戶，疑因樓上裝修飽受單位漏水困擾4個多月，連月露台天花不斷滴出黃色污水，需用水桶盛載，3至4日滴滿1公升，戶主多次向房屋署要求跟進，但問題一直未能解決。房署推說與樓上單位聯繫中，戶主批評房署採取拖字闕，擔心新冠肺炎肆虐，污水會成為播毒「元兇」。

新冠肺炎入侵社區，公屋喉管問題隨時成為播毒根源。楊先生一家四口居於竹園南邨榮園樓16年，4個月前發現露台與廚房之間漏水，且愈漏愈嚴重，後來更出現密集流水式漏水，及後發現樓上單位正裝修，疑污水因此漏出。他向房屋署投訴，但漏水問題持續，後來涉及範圍亦愈來愈廣，直言：「晚晚係咁滴，半夜滴水聲好嘈好困擾」。

污水滲漏不單令單位內的牆身石屎剝落，連廚房玻璃門鐵框上的油漆亦剝落，質疑是否有腐蝕性。由於房署一直未能處理，楊先生只能以鋁片做集水器自救，將污水集中流入水桶，嚴重時1日可載滿四分一桶，並說：「我哋同房署投訴，佢成日就話係聯絡緊樓上，我覺得佢哋係拖得就拖，如果上咗去檢查完，應該好快搞掂，點會一直都仲漏緊」。

房屋署發言人表示，竹園南邨物業服務辦事處去年11月收到有關投訴，已即時聯絡樓上戶主，問題一度解決，該低層單位戶主亦曾表示滲漏停止，但一段時間後又再發現天花有水漬。房屋署指樓上單位在12月至1月期間曾多次安排收復工程，辦事處亦一直與投訴戶主聯絡，告之有關維修工程進度。辦事處已安排工程組於上月26日下午到榮園樓樓上單位視察，以了解滲水與裝修工程的關係，並尋求解決問題的方法。