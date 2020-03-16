東方日報A1：增社區爆發風險　議員轟做法愚蠢

港府上周五宣布曾到訪歐洲神根地區廿六個國家者，回港後強制家居檢疫，但措施不包括已強烈爆疫的英國及美國，令每日香港與美英往來的龐大人流形成「疫彈」。香港大學微生物學系講座教授袁國勇預期英美疫情未來四至八周火箭式急升，近日已有該國輸入香港病例，宜及早為兩國入境者設家居檢疫。港府昨晚終宣布對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，並由本周四（19日）起要求所有於抵港前十四日曾到三地或埃及的人士接受家居強制檢疫。不過，措施要七十二小時後才生效，令本港防疫措施「穿大窿」。傳染病專科醫生批評做法增社區爆疫風險，議員斥做法愚蠢且要立即執行強制檢疫。

英美近日確診個案急升，惟英方日前宣布，不再檢測疑似患者和追蹤密切接觸者，圖以「群體免疫法」進行防疫，即借大量人口受感染，令他們產生抗體免疫。

袁國勇認為該放任性抗疫如賭博，壞處多過好處，本港難以倣效歐美國家以群體免疫方式進行防疫，因香港人口密集，若同一時間多人染疫，有機會癱瘓香港醫療系統。英美兩國疫情嚴峻，截至昨日，英國已達一千一百四十五人確診，廿一人死亡；美國有二千九百四十三宗個案，五十八人死亡。

袁強調香港如非全民戴口罩，公營醫療體系早已淪陷。本港現時每日所做的病毒測試，比例遠不及新加坡及南韓等地，強調本港要加強檢測隱形病人，最理想是每日能測試二千個樣本，以便掌握疫情走勢，找出隱形傳播鏈。

港府昨晚八時半宣布決定對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往。由本周四零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》要求所有於抵港前十四日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士接受家居強制檢疫。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，現時申報只可得悉入境人士從哪裏來港，但沒法找出停留中途站地點，所申報資料亦難以證實或找出有否隱瞞，加上每個人對病徵理解不一，患者即使有輕微咳嗽及疲勞等，「可能覺得平時都有，唔使申報」，令個案「走甩」，如個案在社區游走，可能會導致社區群組爆發，促港府盡快填補檢疫漏洞，不單止要英美入境者強制隔離，而是所有入境者也做家居隔離。

議員葛珮帆表示，不理解政府為何隔數天才開始對英美入境者家居檢疫，無必要設緩衝期，做法造成社區爆發的風險，「（來港人士）又唔係要隔幾日先會出現風險」。她指英國留學生表明回港後亦會自行隔離，可是港府為何在處理上卻「慢半拍」。

議員郭家麒亦批評港府的做法愚蠢，本港與英美大量人流往來，立即執行家居檢疫刻不容緩，防止這些國家旅客來港播毒，但凡事歎慢板的港府卻延遲三日才執行，英美客趁這三天「真空期」湧港，傳疫爆發危機大增，質疑為何當局欠缺急切的處理意識。

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