東方民調：廉署應重新檢視黑金案

被指是違法佔領行動幕後「黑手」兼「金主」的壹傳媒黎智英，涉案多多卻屢獲律政司放生，就算其涉及的秘捐黑金和違法佔中案都有證有據，但黎卻無因此「落鑊」被檢控，至今更是不了了之，有時事評論員指律政司應盡快交代，否則惹人懷疑其誠信和專業，又認為特首都應表態關注。法律界人士認為，廉署應重審黑金案是否有遺漏之處。

東方報業集團於一四年違法佔中爆發前夕，取得一批密件，獨家揭發黎智英在一二年四月至一四年六月期間，透過曾任美國海軍情報員的助手Mark Simon，向不同民主派人士或政團秘密捐款合共逾四千萬港元，部分捐款更疑似用於支持佔中。而佔中發起人戴耀廷及朱耀明亦曾收受多筆秘密捐款。

多名曾收款的議員包括李卓人、梁家傑等未有依例向立法會申報利益，廉署介入調查，於一六年僅落案起訴另一涉案前議員梁國雄一項公職人員行為失當罪，惟梁在翌年獲判罪名不成立，其後廉署決定不起訴涉案人士，而律政司終未檢控黎智英。

另外，一四年爆發違法佔中，黎智英幾乎每日現身金鐘佔領區，惟包括黎在內的卅九名佔中搞手一直逍遙法外，惹人質疑。曾向廉署舉報黎智英的前屯門區議員、時事評論員陳雲生質疑，有關黑金案和佔中案，過去五、六年執法部門已完成調查，律政司作為問責官員，應對港人有交代，否則惹人懷疑其誠信和專業。事件深受社會關注，特首亦應表達適當關注。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，法治精神表示用同一把尺衡量同類型案件，理應杜絕不公。她指黑金案中多人涉案，若只有一人被起訴，市民將質疑是否做法不公。她認為廉署應重新檢視案件是否有遺漏之處，而法治不應因人背景而異。至於律政司仍未處理佔中案，陳則指，愈拖延愈難處理，更造就近期違法示威事件；加上部分佔中案件人士已完成判決甚至服刑，惟黎智英是否遭檢控仍未有定案，難免令人覺得某些人有特權。