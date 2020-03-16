東方民調：律政司庇奸護惡　猶如效忠外國

壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團記者，以及參與去年八三一遊行，涉嫌非法集結，近日終被拘捕，但對於黎涉及罪名更重的黑金秘密捐款案及違法佔中案，律政司卻放生及遲遲未檢控。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評律政司選擇性執法，抓小放大，敷衍了事，擔心禍港根源未除，後患無窮，香港將永無寧日。受訪者又批評律政司司長鄭若驊庇奸護惡，猶如效忠反中亂港和外部勢力，非服務香港，鄭失職塞責應下台。

壹傳媒黎智英涉嫌於二○一七年刑事恐嚇東方記者，警方經過兩年多調查，近日終採取上門拘捕行動，並落案控告黎智英兩項罪名，當中包括一項刑事恐嚇罪；另外黎智英於去年八月卅一日，與前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌參與未經批准遊行，警方亦分別拘捕李卓人及楊森，並落案控告三人參與未經批准的集結罪。三人分別獲准以一千元至五千元保釋，案件定於五月五日在東區法院提堂，而黎智英、李卓人及楊森三人的手機已被警方收起作為證物。根據法例，該兩項罪名的最高刑罰均是入獄五年。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問六百零三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於律政司僅把黎智英兩宗較輕案件「落鑊」，黑金及佔中等大案又不告，三成五受訪者批評抓小放大，敷衍了事；兩成八斥執法求其，檢控拖得就拖；兩成三質疑選擇性檢控。

律政司遲遲未起訴黎智英在內多名佔中幕後黑手，五成一受訪者直言，禍港根源未除，香港永無寧日；兩成一轟律政司庇奸護惡，立下壞先例；一成六直指暴亂無日無之，後患無窮。

佔中源自政治黑金案，黎智英向泛民政客議員秘密捐款，律政司放棄起訴，三成六認為，猶如縱容幕後金主為所欲為；三成一促廉署應重新調查；兩成二斥狼狽為奸，律政司充當保護傘。

禍根黑手未除，對香港未來政局帶來深遠影響，四成九擔心反中亂港變本加厲；兩成二認為，應盡快斬草除根；一成七憂奪權亂象陸續有來。

反中亂港人士繼續作惡卻屢遭放生，三成九轟律政司未能彰顯公義；三成五直指會助長歪風；一成五指一直放生，罄竹難書。

對於律政司司長鄭若驊的表現，五成批評她失職塞責，應落台；兩成九直指，應告唔告，毀法治；一成六更形容，是效忠反中亂港和外部勢力。

綜觀情況，大部分受訪者批評律政司執法求其，黎智英涉黑金及佔中等大案遲遲未起訴，檢控不力，又認為應盡快斬草除根，否則反中亂港變本加厲，暴亂無日無之。