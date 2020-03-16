探射燈：南亞兵猖狂　恐嚇阻聚賭保安

深水埗區南亞人非法聚賭，不但成病毒社區傳播，更威脅區內居民安全。打擊假難民大聯盟發言人林博表示，曾有保安人員勸阻聚賭南亞人，卻反遭恐嚇，令情況愈來愈猖狂，「政府唔打擊就會愈來愈多檔，影響成個社區。」

「對民生影響好大，尤其係喺公園呢啲公眾地方，小朋友經過見到都會有樣學樣！」林又稱，有部分地區賭檔據知是長期「梗檔」，經常「大聲夾惡」反罵保安人員，「佢哋會叫保安唔好咁多事，好多時保安都唔敢再去阻止，怕被攻擊或者尋仇。」林指出，南亞賭徒大多是無業或打散工，每有時間就會三五成群在街邊聚賭，建議政府設立禁閉營，如果假難民干犯罪行，就應該將其送到禁閉營隔離，並加快批審將假難民遣返離港。

上月中深水埗警區一連4日進行打擊非法賭博行動，共搗破12個懷疑非法釣魚機賭檔及5個街頭賭檔，拘捕28人中，10人為非本地人。

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