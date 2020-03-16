探射燈：經濟家庭壓力　長者沉迷賭博趨增

疫情影響下，不少仍要工作的長者賦閒在家，面對收入減少，又與家人見面多而增加摩擦，部分繼而沉迷賭博。有戒賭中心表示，近月受疫情影響，長者求助個案明顯上升。

「冇工開就去賭錢，而且佢哋本身經濟環境唔好，依家冇收入，希望賭錢以少博大。」路德會青亮中心主任周雅瑩指，不少50至60歲的人士本身從事服務性行業，疫情下因經濟欠佳而被公司裁減。「其實佢哋情緒都好低落，畀人炒之後冇晒收入，有啲人可能本身仲有欠債未還清，好大生活壓力，所以走咗去地下賭檔，想博一博。」

根據該中心接獲的求助數字，60歲以上長者去年佔全年個案約4成，但近這2個月50至60歲的個案明顯上升。「佢哋都有個共通點，就係同家人關係唔好，或者因經濟問題同家人有衝突，因而轉向去地下賭檔消遣，另一方面想尋求認同，以為可以識到朋友。」周指政府應大力打擊非法賭博，相關部門亦應該加強長者服務，進行賭博教育，宣揚沉迷賭博的禍害。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！