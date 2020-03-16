探射燈：南亞賭檔播毒溫床　玩啤變玩命

新冠肺炎可透過飛沫傳播，內地嚴打聚賭防疫，本港街頭賭檔卻如無王管。深水埗「南亞賭場」依然人頭湧湧，大部分人無戴口罩，不少人更隨處吐痰或吸煙；多區長者聚賭勝地亦熱鬧非常，賭客不時拉下口罩密斟，公然交收鈔票。醫生警告聚賭屬高危活動，議員亦促場地管理人及執法部門加強巡邏及檢控，避免疫情加劇。

深水埗石硤尾街休憩花園有「南亞賭場」之稱，不少南亞人聚集賭啤，即使新冠肺炎肆虐下，他們仍照賭無異。近日更肆無忌憚以現金交收，期間人人高聲談話，口沫橫飛。東網記者早前到該公園觀察，賭場由下午至傍晚川流不息，賭客加上圍觀同鄉高峰期有逾20人席地而坐，分成3圍人聚賭，但當中大部分人無戴口罩，即使有戴亦拉低違法吸煙，有人更在公園內隨處吐痰。

同區南昌街休憩處十多人分3檔聚賭玩啤，麗閣邨的公園內則有近10名阿伯在石枱玩十五湖，他們分別有約三分一人無戴上口罩。此外，天水圍天耀廣場旁的花槽亦有不少區內長者下棋及賭啤，早前聚集逾30人，有4、5枱捉棋，另有1枱賭十三張，雖然在場近8成人都有戴口罩，但部分人「咬耳仔」商議牌路時會拉下口罩，又有人脫下口罩吸煙。有賭客從銀包取出500港元或100港元紙幣下注，巡經的管理人員卻見怪不怪。

上水石湖墟街市外賭風更盛，現場有6枱玩十三張的長者，賭客連圍觀者近40人，佔領行人路兩旁，惟約一半人沒有戴上口罩。附近北區大會堂旁則有6圍婆婆玩紙牌「十五湖」，25人中逾半沒有戴口罩或將口罩拉下，完結後公然交收鈔票。

家庭醫生關嘉美表示，在疫症肆虐期間，聚賭行為極度危險。她指新冠肺炎病毒以飛沫傳播，加上感染後潛伏期長，受感染後成為帶菌者也不自知，且在確診者中，年過60歲人士屬於高風險。而議員柯創盛指目前為非常時期，促場地管理人加強巡查，並需轉介執法部門跟進。

警方發言人表示，上月在石硤尾街休憩花園拘捕12人、南昌街休憩處拘捕16人及石湖墟街市對開拘捕4人。康文署發言人指，過去1年曾接獲3宗石硤尾街休憩花園內相關投訴，去年曾與衞生署控煙辦進行13次執法行動，惟無發現違規行為。房署則指天耀邨物業服務辦事處曾接獲相關投訴，但保安員到場未有發現。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！