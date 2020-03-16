Dr.東：日飲含糖汽水或飲品　易中風又傷心

每日飲一罐含糖碳酸飲品，中風或心臟病危機大增！美國有大學團隊以12年時間，追蹤研究6000名中年人士的飲食與健康情況，發現日飲一罐330毫升含糖汽水或飲品者，其體內保持動脈暢通的好膽固醇量偏低，反而可致血管及動脈栓塞的三酸甘油酯(triglycerides)水平卻較高，研究團隊呼籲人們盡量避免飲用含糖飲料。本港有糖尿及內分泌專科醫生指出，香港有3成成年人有肥胖問題，料與甜飲習慣有關，直言健康飲食刻不容緩。

科學界早已察覺汽水、果汁等含糖飲料與癌病及糖尿病等慢性疾病之間存在一定關係，美國麻省塔夫茨大學的研究團隊，分析6000名年逾40歲的中年人士的飲食習慣，發現每日飲用一份含糖飲料的人，他們的高密度膽固醇(high-density lipoprotein，HDL) 水平比無此習慣者偏低；同時，他們卻有較高的三酸甘油酯(triglycerides)水平，這是一種可使血管或動脈栓塞的脂肪。

好膽固醇水平低，加上三酸甘油酯處於高水平，往往是血脂異常的癥兆，會增加血液不能通往腦部及心臟的風險。血脂異常被形容是「隱形殺手」，因為只有一半患者的血脂異常問題可被診斷出來，很多人直到中風或心臟病發，才得悉身體的隱患。至於過量量的糖份，糖份可令人體血糖水平快速增加，導致胰島素急升，胰島素是一種可使身體儲存脂肪的激素，故嗜甜飲的習慣會令人不知不覺間儲存脂肪。

研究人員亦有對純果汁及無糖汽水作出研究，但無法斷定這些飲料會增加血脂異常的風險。團隊專家建議大家最好飲清水解渴，或偶爾才飲用無糖汽水。 本港糖尿及內分泌科專科醫生胡依諾表示，根據世衞的標準，全港有約3成成年人有肥胖的問題，可能與甜飲文化的普及有關。就他臨床所見，有不少本地糖尿病患者皆有飲用盒裝含糖飲料、茶餐廳含糖凍飲、和台式飲品的習慣。談及上述研究，胡指問題並不在於汽水中的「汽」，而是糖份，過量糖分會在體內囤積，引發各種健康問題。

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