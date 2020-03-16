2月訪港旅客暴跌96%創新低　旅發局推4億元計劃救亡

在新冠肺炎疫情的重擊下，旅遊發展局初步統計2月份訪港旅客創單月份新低，只有19.9萬人次，按年下跌逾96%，而且全月客量僅及去年高峰期單日20萬人次的水平，然而低處未算低，料本月跌幅會進一步擴大。旅發局將展開4億港元的推廣計劃，加強支援業界及合作推廣，冀刺激本土消費及吸引旅客來港，計劃惠及旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐食及會展業界，冀帶動遊業盡快復甦。

根據數字，2月8日前、即政府實行大幅關閉入境口岸前，每日約有1萬至2萬旅客訪港，而2月8日後，訪港旅客平均每日約3300人次，當中約80%為非內地旅客。旅發局總幹事程鼎一表示，現時全月訪港旅客人次只是去年高峰期的單日水平，可見旅遊及相關業界受到巨大衝擊。旅發局於2020/21年度的巿場推廣預算加上《財政預算案》的額外撥款約共11.2億港元，將開展接近4億港元的推廣計劃，加強支援業界及合作推廣。

旅發局認為必先推動本地氣氛及刺激本土消費，帶動經濟後才能吸引旅客來港，故將首次向零售、餐飲界提供資助，該業界以推出優惠，刺激消費，巿民將同時受惠。與此同時，旅發局會寬免「優質旅遊服務計劃」商戶續證費及初次申請費減半，約有1200間登記商戶、約8000店舖受惠。至於計劃何時起動，則要視乎疫情可時完結，現先做好準備以便可隨時推出。

疫情過後，旅發局將夥拍業界加強客源巿場推廣。會豁免業界參與旅發局逾40個客源市場活動的費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支，全數資助業界代表團到多個重點市場進行「路演」，亦會邀請主要客源市場的業界到香港考察。並重設景點推廣配對基金，資助金額會加大，並增加「香港體驗行」計劃資助份額。

高消費客群一向是旅客局爭取的客源，旅發局將加強推動會展旅遊，資助業界爭取會展及獎勵旅遊活動來港，當中包括資助會展籌辦機構競投大型會展活動；中小型會獎活動資助計劃將降低申請門檻，並擴展至酒店業界；及推廣香港「會展之都」品牌等等。