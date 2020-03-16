新冠肺炎全球大爆發　袁國勇倡所有境外回港隔離14日

新冠肺炎已在全球大流行，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(16日)在電台節目時表示，建議所有由境外回港人士都要自我隔離14日，他亦已經向政府提出有關建議。

袁解釋，現時很多國家及地區的公共衞生情況及檢疫能力未明，歐美個別城市的人口密度亦較高，若在沒有任何防備工作下，疫情可在兩至四星期快速惡化，情況如早前的意大利和南韓。他建議在海外的年長或有長期病患港人最好回港，若選擇留在當地，應盡量避免外出。袁又指，香港市民近期防疫意識開始鬆懈，出現較多的人群聚集場合，加上近期香港出現外地輸入個案，或有可能出現疫症小型爆發的情況。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦同意，所有曾離境香港的人士，回港後都要接受家居檢疫，否則會追不上疫情發展，因未來兩星期應該會有大量香港留學生返港，估計新一輪輸入個案數字會急升，並建議拒絕來自疫情較嚴重國家的旅客入境。他又直言輸入個案增多，社區難免會危機四伏，所以對本地傳播鏈短時間內能切斷，感到悲觀。

出席另一節目的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，英國不使用圍堵政策，擔心同樣步意大利後塵。他表示，理論上若有60%至70%人受感染，讓更多人出現抗體，會有保護作用，但不知新冠肺炎病毒的抗體能維持多久，他形容英國的政策屬「賭一鋪」。許又指，香港現時主要是輸入個案，所以機場要小心把關，呼籲入境人士要如實申報。