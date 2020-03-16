香港增8人初步確診新冠肺炎 最少5人曾外遊

消息指，香港今日(16日)再多8人初步確診新冠肺炎，包括昨日確診華明邨男患者的26歲女友，及一名73歲男子，他曾到訪埃及，目前留醫屯門醫院；另一宗個案目前留醫東區醫院，患者曾到過加拿大。另有2宗個案留醫伊利沙伯醫院，兩人均有外遊紀錄，其中一人曾到訪歐洲。

昨日(15日)確診的35歲華明邨男病人，其26歲女友亦初步確診。據知，兩人同去日本北海道旅行，她目前留醫威爾斯親王醫院。

據衞生署資料顯示，其確診的男友上月26日至本月11日曾到日本北海道，11日由北海道乘坐日本航空JL2504(經濟艙)到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561(經濟艙)於同日晚上抵港。

男病人居於粉嶺華明邨禮明樓，目前於北區醫院留醫，他當時與女朋友及兩名朋友同遊北海道，於當地滑雪，回港當日已開始咳嗽，前日(14日)發燒，同日到北區醫院求診。衞生防護中心呼籲曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，致電衞生防護中心熱線。