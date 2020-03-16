消委會：23款潤唇膏含致癌物　凡士林有害物超標6倍

消委會調查發現，市面45款潤唇膏中有80%均檢出潛在有害的礦物油物質。

潤唇膏是冬天必備用品，消費者委員會調查發現，市面45款潤唇膏中，有80%均檢出潛在有害的礦物油物質，有部分樣本所含的混合物，超出國際建議上限，其中1款的MOSH(短鏈礦物油飽和碳氫化合物)含量達70%；另有多達23款樣本檢出可致癌的MOAH混合物(礦物油芳香碳氫化合物)，總量最高一款達4.5%。消委會指，部分潤唇膏沒有清晰展示成分及生產日期等資料，促請供應商改善標籤資料。

測試的45款潤唇膏樣本中，價格介乎13至505港元，有11款標榜具防曬效能，檢測項目包括MOSH及MOAH、香料致敏物質、重金屬等。全部標榜具防曬效能的樣本都檢出MOSH混合物。

MOSH被指可在體內脂肪組織及多個器官內積存，並有機會與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官中出現脂肪肉芽腫有關連。檢測結果顯示，有多達36款潤唇膏檢出有礦物油物質混合物MOSH，當中13款的MOSH總量超過30%。碳分子數量介乎10個或以上的MOSH混合物，較易受到國際食物安全組織所關注，有35款樣本檢出碳分子數量介乎16至35個，其中14款樣本碳分子含量達12.8%至49.7%，超出歐洲建議的10%安全限值。凡士林一款潤唇膏的MOSH總量最高，達70%。

MOAH則可能含有致癌物質，亦有部分懷疑具有基因毒性和致癌性。檢測發現，有23款樣本檢出MOAH混合物，含量由0.0054%至最高4.5%。

檢測又發現，多達41款潤唇膏檢出香料致敏物質，最高一款含量約2.1%，另有37款樣本檢出檸檬烯、26款檢出芳樟醇，相關物質經過氧化會形成致敏性較高的物質，對香料成分敏感人士宜多加留意。

消委會指，調查發現有6款潤唇膏沒有標示任何有效日期，另有9款沒有展示產品詳細成分資料，促請促供應商從速改善產品標籤資料，提高產品成分資料的透明度，讓消費者知所選擇，又提醒消費者要細閱產品成分標籤。