消委會：沖繩婚攝4小時收1.7萬　峇里婚禮最貴差3倍

結婚是人生大事，為求難忘，有新人會選擇到海外安排浪漫婚禮。消費者委員會今年1月向多間商戶了解其海外婚禮服務，獲10間服務商提供資料，發現海外婚禮套餐價格差異甚大，即使是同一目的地，其收費差距可逾3倍。消委會提醒一眾準新人，選擇服務時要評估個人的經濟能力，亦要留意合約條款。

消委會去年全年收到13宗有關海外婚紗攝影服務的投訴，數字與前年相約。消委會檢視5間旅行社和5間婚禮服務統籌公司及婚紗攝影公司，共51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，地點包括沖繩、峇里島、關島、布拉格及鳥取。

51個海外婚禮服務套餐收費介乎2.5萬至13萬港元，以峇里島的套餐為例，最平收費3.1萬港元，與最貴收費13.3萬港元，相差逾10萬港元。雖2個套餐同樣包括婚禮當日專車接送新人、場地基本佈置、工作人員等基本服務，但收費較便宜的套餐在教堂舉行婚禮，而收費較高的套餐，不單安排新人在度假村浮於水面的特色大道上舉行婚禮，還包括傘童花女、新人按摩服務、婚禮攝錄服務及酒店住宿。

新人若選擇在周六、周日、旺季、香港公眾假期或當地公眾假期等特定日子舉行婚禮，部分套餐設有附加費，由1000至2.2萬港元，或套餐收費的20%。

部分套餐可提供額外攝影服務，惟服務時數及收費差異頗大，例如提供8小時額外攝影服務的2個布拉格套餐，收費9000港元，會提供300張相片；但只提供4小時額外攝影服務的2個沖繩套餐，收費則貴近90%，達1.7萬港元，只提供200張相片。若不幸遇天災、暴亂或黑色旅遊警示等突發情況，8間服務商表明不設退款，只可讓消費者延期舉行婚禮。

消委會過去曾接獲投訴，指有統籌公司在新人選訂婚禮服務的時段後1個月，突然要求投訴人須同時購買餐宴服務，按每名賓客收取1200港元費用，否則須更改舉辦婚禮的時間。消委會提醒，選購婚禮服務套餐前，必須仔細了解及比較不同服務商的套餐內容、服務條款及細節，並訂立書面合約。