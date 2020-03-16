消委會：回收傢俬要收費　入牆太舊褪色一般唔要

環保消費概念日強，消費者委員會鼓勵市民響應「可持續的消費模式」，重用二手傢俬。消委會檢視了香港7間提供二手傢俬回收服務的公司，發現大部分公司都會收費，而且需時等候上門回收，他們一般會把回收的傢俬放在二手市場出售，部分亦會捐贈予有需要人士或慈善團體，將可用資源重新分配，支持環保減少產生廢物。

消委會於去年11月至12月，向二手傢俬回收服務的公司發出問卷，發現部分回收店只接收不需拆裝的衣櫃，至於入牆、訂造、太舊、已損壞或褪色的傢俬，一般不接受回收。調查中，1間回收公司會提供免費回收服務，除非回收超大型傢俬，或回收地點需經樓梯搬運，便會收取每層每件50至100港元的搬運費，最高只搬5層。對於不符合回收準則需要棄置的舊傢俬，有6間公司會因應個別傢俬的尺寸、種類、重量、搬運環境及地區而收費；3間會要求消費者先光顧公司的二手傢俬，才考慮提供棄置舊傢俬服務。

消費者提醒市民光顧二手傢俬回收公司時，要清楚查詢可被回收傢俬及電器的類型、收費、付款方式，以及公司上門回收的所需時間，確保回收服務配合自身需要；二手傢俬大多有瑕疵或輕微損壞，購買時應留意褪色、刮痕、櫃門門鉸或抽屜是否順滑；部分店舖雖然設有網上售賣服務，方便客戶選購，但仍應盡量親身前往選購，查看傢俬的實際損耗程度；二手傢俬的售後服務未必與全新傢俬相同，購買前應詳細查詢相關條款，購買及送貨時亦應檢查清楚才收貨。

消委會響應國際消費者聯會的號召，特別設計了一份環保消費挑戰的測驗，分基本版及進階版兩個級別，消費者可透過今期《選擇》月刊或網頁，免費下載閱覽，從衣食住行4方面，自我檢視有否將環境保護的理念轉化為日常消費行為，建立個人的「可持續」生活模式，讓人人都可以成為「環保消費達人」，為自己、為地球多出一分力。