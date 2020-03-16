逾400港人仍在神根地區　或未及強制檢疫前回港

新冠肺炎全球大流行，港府先後向歐洲神根地區共26個國家，及愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示。旅遊界立法會議員姚思榮今日(16日)在電台節目中指，由香港出發的歐洲團多數有跨境遊行程，目前有約10多個團、逾400人在神根公約國地區，需要趕在明日(17日)實施家居強制檢疫前回港。

姚表示旅遊業議會已盡量安排，但由於經土耳其和杜拜返港的中轉機可能減少航班，更有部分旅行團所在地無直航機回港，未知旅行團能否趕及在明日回港。

他續指，旅遊業界已進入冰封時期，原本仍有大約10%的旅行團到歐洲和澳洲及新西蘭，但在疫情影響下業界近乎零收入。早前李嘉誠基金和政府防疫抗疫基金的資助，合共有10多萬港元，雖可支撐幾個月開支，但中、大型的企業每月要幾百萬港元成本，在疫情下難以支撐。他認為早前政府成立的300億港元抗疫基金，已不足以解決問題，期望政府推出新一輪抗疫基金，協助和支援業界，以免出現大規模裁員情況。