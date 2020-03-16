防疫基金零售商戶資助計劃　下周一接受申請

港府早前成立300億「防疫抗疫基金」，支援受疫情影響的各行各業，其中飲食業界的資助已於本月初接受申請。港府今日(16日)進一步公布零售商戶的資助計劃，合資格零售商戶可於下周一（23日）至4月12日透過網上申請8萬元的一次性資助，第一期資助將於4月內發放，相關的總撥款為56億元，預計可惠及約70000間零售商戶。

「防疫抗疫基金」下的「零售業資助計劃」針對零售商戶，涵蓋向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶。申請資格包括在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要及實質業務為零售的商戶；及於今年1月1日前已經開業並於申請當時仍在營業的商戶。至於零售集團或連鎖零售商店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營），在計劃下可獲得最多300萬元的資助（即不可獲得多於38間分店的資助額）。

計劃只接受商戶於專屬網上申請系統遞交申請及相關證明文件，網上申請系統將於3月23日早上9時開始運作，網上申請的截止時間為4月12日晚上11時59分。港府呼籲商戶毋須急於在申請期首天遞交網上申請，因計劃並非以先到先得的形式處理。計劃亦同時涵蓋由社企所經營並符合條件的固定實體零售商店。