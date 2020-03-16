外遊港人回港前已發病　何栢良促檢控瞞報者

新冠肺炎在全球多國及地區肆虐，香港亦有多宗外遊回港人士相繼發病個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(16日)於電台節目表示，留意到過去兩周的40多宗確診個案中，有70%在潛伏期外遊，當中更有人入境時無申報自己有病徵，擔心香港已出現隱形傳播鏈，並在一星期後陸續浮現相關新增個案，他建議政府限制曾到已發出紅色外遊警示國家的非香港人士入境，並認為要毫不猶豫檢控未有如實申報的人士。

何又指，對於所有曾離境香港的人士，回港後都要接受家居檢疫，否則會追不上疫情發展，因未來兩星期應該會有大量香港留學生返港，估計新一輪輸入個案數字會急升。何又建議，港府應拒絕來自疫情較嚴重國家的旅客入境。他又直言輸入個案增多，社區難免會危機四伏，所以對本地傳播鏈短時間內能切斷，感到悲觀。

何認為，28日內沒有新增不明源頭的個案才復課，是較安全及可行做法，但港府仍要確保充足的口罩供應，亦要強制學生戴口罩上學。不過，他對4月如期復課並不樂觀。