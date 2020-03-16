黃繼兒任期至今年8月屆滿　政府公開招聘私隱專員

個人資料私隱專員黃繼兒將於今年8月3日任期屆滿，政府今日(16日)在報章刊登廣告招聘繼任人選，須於今年8月上任，任期5年，基本薪酬相等於公務員首長級薪酬第五點，即月薪約251250元至258800元，另有定額現金津貼及約滿酬金等。

申請人必須是香港永久性居民，具有最少10年公共行政、專業服務或私營機構高層管理的相關經驗；具備與個人資料私隱有關的經驗及熟悉有關技發展，或香港公共機構或社區服務方面的經驗及法律背景更佳。申請日期為今年4月3日前。

工作負責履行《個人資料(私隱)條》下的職能及權力，包括監察及監管、促進公眾對有關條文的認職及理解，及負責公署的行政及管理工作。

根據慣常公開招聘高級職位的做法，政府已聘用人事顧問服務公司，負責進行招聘工作，由於私隱專員由行政長官委任，一個遴選委員會將負責向行政長官建議委任最適合的人選，委員會由周松崗擔任主席，成員包括羅君美、余葉嘉莉及政制及內地事務局局長。

現任專員黃繼兒於2015年接替蔣任宏出任私隱專員，任其5年。黃本身為執業大律師。