非洲疫情或被低估　港專家倡所有入境者家居檢疫

新冠肺炎疫情蔓延全球，亞洲及歐美地區疫情極速惡化，至今有逾百個地區或國家遭到病毒攻陷。目前確診病例仍維持單位數的幾乎大部分是屬於非洲地區，有傳染病專家估計與非洲人口密度相對低，亦與當地人和國際間的往來不頻繁有關。不過，他指非洲感染率低很可能源於醫療系統落後、病毒檢測不足，令疫情被低估，認為在疫情已全球大流行下，港府應考慮在外遊高峰期的復活節前，將檢疫措施擴展至所有入境人士。

非洲地區如剛果(布)、中非共和國、畿內亞及多哥等地至今仍維持一宗確診個案，喀麥隆、肯尼亞及埃塞俄比亞等都僅得3至4宗個案，與歐美形成強烈對比。香港目前採用圍堵政策，逐步對疫情嚴重的地區實施入境限制措施，而非洲國家方面，只有對埃及發出了紅色外遊警示。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，一個國家或地區的確診數字未必能準確反映實況，要視乎當地的病毒檢測比例，他指除了南非或埃及等旅遊業較發達國家，其餘非洲地區的醫療系統較落後，檢測比例相對不足，未必能有效檢測社區症狀較微的病人，令到疫情被低估。此外，他指目前錄得單位數確診病例的非洲地區，大多屬於人口密度較低，當地可能較少城市群集，部落或村落之間距離遠，人與人之間的接觸少，變相亦減少了人傳人風險。

梁又認為，非洲疫情輕微的其中一個關鍵，是其與國際間的往來不頻繁，「尤其是中國爆發第一波感染時，若非洲當時與中國往來密度不高，喺當地無引起繼發性嘅爆發，自然就唔會有社區擴散風險」。此外，亦可能與當地的炎熱天氣有關，令病毒擴散速度減慢。

梁指疫情已全球大流行，「唔會有一個地方係樂土，或者可以再獨善其身」，因此不少非洲國家均錄到零星個案，亦不排除當地疫情可能進一步擴散，正如歐美亦足足遲中國兩個月才爆疫一樣，認為對疫情輕微的地區都要保持高度警惕。復活節將至，他認為港府應在節日前夕，將強制家居檢疫措施擴展至所有入境人士，效法澳洲，以減低港人外遊意欲，「唔好以為唔去疫情地區就無事，航班上都係一個高危感染地方」，呼籲港人暫停所有非必要外遊。