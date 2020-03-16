首小時1400人排隊申失業金　料最快4月收錢

新冠肺炎重挫香港經濟，裁員減薪潮陸續浮現，令失業率飆升，工聯會月初設立的「緊急失業慰問金」，今早(16日)開始接受申請，預計最快於4月向首批合資格人士發放一次性3000港元援助，以解失業工友燃眉之急。申請開始首1個小時已有1400人排隊。

市民可於網上或到指定地點索取申請表格，填妥後需連同身份證副本及失業證明，親身交到工聯會指定工會或地區辦事處。該會完成處理及審批後，將以電話通知獲批核人士，成功申領者最快可於4月起領取支票。

工聯會職業發展服務處主席黃國表示，今次基金是要為過去半年曾經受僱，而過去1個月失業人士提供資助，名額5000人，額滿即止，預計審批時間約兩周，相信4月中就能發放首批津貼。該會於本月5日開始，籌募1500萬港元設立基金，黃透露暫時僅籌得約60%資金，呼籲各界加入捐助。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪主持慰問金啟動禮時表示，雖然是次慰問金計劃僅提供3000港元資助，難以應付失業者1個月開支，但盼能藉此計劃推動政府關心失業問題、保障就業。他又認為，現有的綜援制度有局限，如未能協助夾心階層等，建議政府推出措施幫助失業或收入大幅減少的人士作短期應急。

鄧又提到，待疫情好轉後，該會將多辦招聘會及就業轉介活動，協助失業人士重投職場。被問到該筆3000港元慰問金僅能申請1次，若有申請人士領取後仍有經濟困難時，鄧指屆時會協助轉介個案至其他社福機構。

同樣出席啟動禮的公民力量主席潘國山發言時亦指出，目前已有許多街坊向其反映正面對失業問題，特別是飲食業、酒店業，以及從事俗稱「炒散」的臨時工，他期望此慰問金能協助失業家庭渡過難關。