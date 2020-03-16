港大開辦港首個太空科學碩士課程　培訓學科專才

太空無邊無際，需要專才協助探索。香港大學物理學系將於2020/21學年開辦全港首個太空科學碩士課程，學科涵蓋從天文物理學到航天工程、電子、遙感探測和太空探索等多個範疇，協助培育新一代的太空科學專才和工程師，讓學生全面掌握太空科學和相關科技及理論的知識，未來一展所長。

根據2017年的《摩根士丹利報告》估計，全球太空產業收益將從2016年的3500億美元急增至2040年的1.4萬億美元。課程總監及港大太空研究實驗室總監Quentin Parker指出，隨着內地航天科學行業蓬勃發展，對太空任務日益重視，單在2018年內地就發射了39枚衞星，為2017年的兩倍，比世上任何國家都多。香港作為全球大都會，具有穩固的國際聯繫及大灣區的地理優勢，應把握太空科學於內地以至全球的發展機遇。

課程涵蓋內地太空科學計劃，並將教學重點放於太空飛行推進、太空天氣概論、遙感探測、輻射探測與測量和小型衞星設計等實踐知識。港大表示，内容具高度跨學科的特性，與地球科學系、統計及精算學系，以及電機電子工程系多個學部合作，鼓勵學生接觸太空科學創業、地球科學、數據科學、統計學和工程等廣泛領域。

課程設有獎學金計劃，港大太空研究實驗室將提供兩個5萬港元的獎學金，中國科學院空間應用工程與技術中心亦有類似的獎學金計劃。