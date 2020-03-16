網民熱話：葵涌道瘋狂切線 　累一家四口翻車好無辜

雖然說揸車時要專心，不過有些意外，卻非視線範圍內。近日有車主在網上發布一宗涉及自己的交通意外片段，事主一家四口行車期間，被一架私家車從後高速切線後撞擊，將其座駕撞至滾筒式翻車，對方最後更不顧而去，車主希望透過片段成功「追兇」。

事發於昨日(15日)傍晚約7時半，現場是葵涌道向長沙灣方向，自稱車主友人的網民Wan Ka Wing Gary在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載事發時車Cam片，更貼文稱，「代朋友找『兇手』，請各大師兄有車Cam片請聯絡我，此人令一家四口翻車，不顧而去」。片段分兩段，一段是前Cam所拍攝，當時私家車沿快線行駛，司機與女乘客在傾談時，車尾突然從後被撞擊，全車隨即失控連環翻側，片段亦錄得女乘客的驚呼及巨大撞擊聲，最後私家車在慢線停下。而另一條片段則是後置鏡頭拍攝片段，可見意外一刻是一架黑色私家車從後近距離高速切線時，撞向事主車尾，最終導致失控。

事件激起網民熱烈討論，有人估計對方是假期司機，狠批對方意外後離去，「正X街，不顧而去」，「撞完人完全冇意識停車」，亦有人分析意外原因，「係咪假期司機？」「係咪覺得你霸住快線，所以一口氣撞X你。」

警方表示，事件中兩男女及兩名分別1歲及3歲男童受傷，全部輕傷送瑪嘉烈醫院，案件列交通意外有人受傷處理。

網民有話說

Alex Chan：一定唔可以放過呢啲X街，殺人兇手

Yeung Yin：似蓄意撞埋嚟多過意外

Billy Leung：專業地製造意外

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